Магаданские депутаты пожаловались Медведеву на дефицит авиабилетов в Москву

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Магаданской области приняли обращение к председателю правительства РФ в связи с прогнозируемым дефицитом авиабилетов из Магадана в Москву в 2019 году, сообщает пресс-служба облдумы.

"В следующем году полеты по маршруту Москва-Магадан-Москва будет выполнять единственный авиаперевозчик - компания "Россия" - на воздушном судне Б-777-300 с компоновкой 373 кресла. Весь год будет сохраняться интенсивность 4-5 рейсов в неделю, в пиковый период с 23 мая по 2 октября - самолеты будут летать ежедневно, но и это не гарантирует всем желающим возможность вылета", - сказано в сообщении.

По данным думы, в 2019 г. количество пассажиров, которые намерены вылететь из Магадана в Москву, оценивается в 86 тыс. 144 человек, обратно - 85 тыс. 580 человек.

В обращении к главе правительства, в частности, отмечается, что в 2018 году спрос на авиабилеты в столицу и обратно остался неудовлетворенным, причем ажиотажный спрос продолжается с начала летнего периода.

"На сегодняшний день и до конца года в продаже отсутствуют билеты на все рейсы. Аналогичная ситуация складывается и на 2019 год. Предполагается, что с июня по сентябрь 2019 года образуется дефицит пассажирских кресел для жителей Магаданской области в Москву в количестве 2 тыс. 878 мест. В обратном направлении дефицит составит 2 тыс. 986 мест. В этот период для полного удовлетворения спроса требуется введение 17 дополнительных рейсов авиакомпании "Россия" на воздушном судне Б-777-300", -отмечают депутаты.

Как сообщил на заседании думы депутат, руководитель аэропорта Магадан Сергей Замараев, аэропорт направил в авиакомпании "Уральские авиалинии", "Россия", "Сибирь", "Аврора", "Аэрофлот", "Северный Ветер", "ИрАэро", "АЛРОСА" и "ЮТэйр" предложения о выполнении регулярных рейсов по различным направлениям из Магадана и обратно. Однако в настоящее время ответов и предложений не поступало.

"Субсидированные билеты не решат всей проблемы. Если мы получим субсидии, но не будет дополнительных рейсов, никто отсюда не улетит. Это наша реальность. Единственное решение вопроса - увеличение частоты рейсов. Если что-то случается и необходимо срочно вылететь на "материк", то сейчас фактически ни одна семья этого сделать не сможет - билетов нет, а цены на бизнес-класс устанавливаются заоблачные", - отметил в свою очередь первый заместитель председателя областной думы Александр Басанский.