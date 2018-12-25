АТОР спрогнозировала серьезное сокращение числа туроператоров в России в 2019 году

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Число туроператоров и турагентов серьезно сократится в 2019 году, это станет кульминацией процесса, который начался пять лет назад, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В 2019 году будет заложена основа для структурных изменений. Количество основных игроков серьезно сократится, причем это будет касаться как туроператорского сегмента, так и турагентского. Тот процесс естественного отбора, который начался в 2014 году, придет в кульминационную стадию, после чего рынок станет другим. Это тектоническая тенденция", - сказала она.

"Банкротства и уход с рынка - не преступление. Это нормальное явление в любой предпринимательской сфере. Вопрос в том, как себя будут чувствовать при этом потребители, туристы этой компании. И с этой точки зрения у нас большие надежды на Минэкономразвития, которое плотно займется совершенствованием законодательства", - добавила Ломидзе.

Она напомнила, что за последние годы закрылась тысяча туроператоров, и в подавляющем большинстве случаев это никак не повлияло на потребителей. "Сейчас мы не видим предпосылок для скандалов, посмотрим, что будет в апреле", - подчеркнула исполнительный директор АТОР.