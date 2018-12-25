В Совбезе РФ констатировали отставание страны в робототехнике

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На заседании межведомственной комиссии Совбеза (СБ) РФ по безопасности в экономической и социальной сферах признали отставание России в сфере робототехники.

"Имеется ряд проблем, связанных с отставанием в развитии робототехники. В связи с этим выработан комплекс дополнительных мер, направленных на формирование единой государственной политики по ускоренному развитию отечественной робототехники", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ, распространенном во вторник.

В частности, на заседании внимание было "уделено координации действий институтов развития в области поддержки проектов, связанных с развитием робототехники в гражданских отраслях промышленности и секторе услуг, проведению научно-исследовательских работ в этой сфере, подготовке квалифицированных специалистов в области разработки, изготовления, внедрения и применения промышленных роботов".

Участники заседания подчеркивали, что государство ставит задачу развития производства робототехники до полноценной отрасли национальной промышленности.

В перспективе она должна быть способна "обеспечить подавляющее большинство отечественных производств гибким и высокопроизводительным технологическим оборудованием, а также их рентабельность", говорится в сообщении.