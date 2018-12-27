РФ в этом году собрала на 14 млн тонн пшеницы меньше, чем в 2017 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Россия в этом году собрала 72,068 млн тонн пшеницы против 86 млн тонн в 2017 году, сообщил Росстат в четверг.

Росстат также несколько скорректировал валовой сбор зерна - до 112,9 млн тонн вместо 112,8 млн тонн, объявленных ранее.

В 2017 году Россия собрала рекордные 135,5 млн тонн зерна.

По данным Росстата, сбор ячменя в этом году составил 16,98 млн тонн против 20,6 млн тонн в прошлом году, ржи - 1,9 млн тонн против 2,5 млн тонн, гречихи - 930,5 млн тонн против 1,5 млн тонн, овса - 4,7 млн тонн против 5,4 млн тонн, проса - 216,1 тыс. тонн против 629 тыс. тонн, риса - 1,038 млн тонн против 1,035 млн тонн, кукурузы на зерно - 11,2 млн тонн против 13,2 млн тонн, тритикале - 400,5 тыс. тонн против 500,9 тыс. тонн соответственно.

Сбор сахарной свеклы составил 41,2 млн тонн против 51,9 млн тонн в 2017 году. Подсолнечника собрано 12,6 млн тонн против 10,5 млн тонн, рапса - 1,98 млн тонн против 1,5 млн тонн, сои - 3,9 млн тонн против 3,6 млн тонн соответственно.

Урожай льна-долгунца (в переводе на волокно) снизился до 37 тыс. тонн с 39 тыс. тонн, картофеля - увеличился до 22,2 млн тонн с 21,7 млн тонн, овощей - сохранился на уровне прошлого года - 13,6 млн тонн.

Росстат также сообщил, что урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году снизилась до 25,4 ц/га с 29,2 ц/га годом ранее, ячменя - до 21,6 ц/га с 26,2 ц/га, ржи - до 20 ц/га с 21,7 ц/га, кукурузы на зерно - до 47,9 ц/га с 49 ц/га, гречихи - с 9,5 ц/га с 10,2 ц/га, сахарной свеклы - до 375 ц/га с 442 ц/га соответственно.

Урожайность риса повысилась до 57,6 ц/га с 53,1 ц/га, подсолнечника - до 16,2 ц/га с 14,5 ц/га, картофеля - до 170 ц/га со 163 ц/га, овощей - до 243 ц/га с 241 ц/га в 2017 году.

Росстат пояснил, что это предварительные данные по итогам уборки.