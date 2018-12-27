Госдума начала обсуждать с правительством законопроект об использовании геолокации для поиска детей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в следующем году рассмотрит законопроект о доступе к мобильной геолокации для поиска пропавших без вести детей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Законопроект о доступе к мобильной геолокации для поиска детей в Госдуму внесен, у нас идет диалог с правительством, идет диалог с министерствами. Нам, конечно, хочется, чтобы законопроект как можно быстрее был принят", - сказал В.Володин, говоря о планах работы Госдумы в следующем году.

При этом законопроект может быть рассмотрен уже на одном из первых пленарных заседаний Госдумы в январе следующего года, сообщил "Интерфаксу" источник в нижней палате.

Законопроект об использовании геолокации для розыска пропавших детей выносился на несколько последних заседаний палаты в осеннюю сессию, однако не рассматривался парламентариями. Он предусматривает возможность оперативного поиска пропавших детей путем определения их возможного местонахождения с использованием геолокационных данных. Для такого поиска будет требоваться письменное согласие одного из родителей, мотивированное постановление одного из руководителей органа, ведущего оперативно-розыскную деятельность, а также обязательное уведомление суда (судьи) в течение 24 часов. В течение двух суток после начала поисков необходимо будет также получить судебное решение. Если судебное решение не было получено, то оперативно-розыскные мероприятия, в соответствии с законопроектом, должны быть остановлены.

Законопроект включен в список приоритетных фракцией "Единая Россия".