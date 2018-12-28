Сахалинца убило сорванным ветром фрагментом автобусной остановки

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Жителя Поронайска убило фрагментом автобусной остановки, которую разорвало сильным ветром во время метели утром в пятницу, сообщили агентству "Интерфакс" в Поронайском ОМВД.

"У нас до сих пор бушует сильная метель. Трагический случай произошел в пятницу в 08:30 местного времени (00:30 по Москве - ИФ), 64-летний местный житель шел на работу. В это время сильным ветром разорвало пластиковую автобусную остановку. Фрагмент крыши остановки с металлическим уголком отлетел и попал мужчине в голову. От полученной травмы он скончался на месте происшествия", - рассказал собеседник агентства.

Поронайский следственный отдел следственного управления СКР по Сахалинской области проводит проверку, выясняются обстоятельства трагического происшествия.

Как сообщалось, Сахалинская область находится под влиянием циклона, которая принесла метели.