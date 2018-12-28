Дикую рысь поймали в жилом районе Улан-Удэ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии совместно со специалистами природнадзора поймали дикую рысь в Советском районе города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Бурятия в пятницу.

Рысь накануне вечером обнаружила женщина, когда выгуливала свою собаку на проспекте Строителей.

"На момент прибытия правоохранителей рысь пряталась под балконом и со страхом осматривалась по сторонам. Сотрудники оцепили территорию двора, чтобы животное не убежало, и его не спугнули прохожие. Прибывшие на помощь росгвардейцам специалисты Бурприроднадзора совместными усилиями набросили петлю на животное, а затем прижали зверя к земле, скрутили лапы и поместили в мешок", - говорится в релизе.

Операция по поимке рыси заняла около 20 минут, при этом животное прыгало на стены и угрожающе шипело.

После поимки рысь была передана республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.