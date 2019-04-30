На жителя Башкирии во дворе его дома напала бешеная рысь

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Житель села в Башкирии госпитализирован после нападения бешеной рыси, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

"Мужчина увидел во дворе своего дома разгуливавшую рысь и решил прогнать ее. Испуганное животное прыгнуло и поцарапало ему голову, лицо и предплечье", - отметил представитель управления, уточнив, что зверь не проявлял агрессии, а пытался убежать.

Затем пострадавший вызвал охотников, которые убили рысь. Проведенные исследования показали, что животное было заражено бешенством.

Мужчину поместили в хирургическое отделение стационара, его состояние оценивается как стабильное.