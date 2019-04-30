Поиск

На жителя Башкирии во дворе его дома напала бешеная рысь

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Житель села в Башкирии госпитализирован после нападения бешеной рыси, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

"Мужчина увидел во дворе своего дома разгуливавшую рысь и решил прогнать ее. Испуганное животное прыгнуло и поцарапало ему голову, лицо и предплечье", - отметил представитель управления, уточнив, что зверь не проявлял агрессии, а пытался убежать.

Затем пострадавший вызвал охотников, которые убили рысь. Проведенные исследования показали, что животное было заражено бешенством.

Мужчину поместили в хирургическое отделение стационара, его состояние оценивается как стабильное.

Башкирия

Новости по теме

Новости

Кабмин пока не принял решения по дополнительным сборам на посылки из-за рубежа

Кабмин пока не принял решения по дополнительным сборам на посылки из-за рубежа

Медведев сообщил о планах РФ уйти от секторальных запретов на продукты из Белоруссии

ЕСПЧ впервые признал блокировки в соцсетях нарушением права на свободу слова

Обвиняемого в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе заподозрили в другом преступлении

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тыс. рублей за ДТП с машиной ФСО

В МВД сообщили о желании 86% жителей Донбасса получить гражданство России

В МВД сообщили о желании 86% жителей Донбасса получить гражданство России

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

В Кремле объяснили, почему зарубежные лидеры опять не приедут на День Победы

Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР открылся в Ростовской области

Поддержавший запрет ввоза хамона глава "Мираторга" не понял "истерики балаболов"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');