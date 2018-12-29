В России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ, по данным на 28 декабря, выловили более 5 млн тонн рыбы и других биоресурсов.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росрыболовстве, вылов увеличился на 5,4% и превысил 5 млн тонн. "Это рекордный показатель с 1992 года", - уточнили в ведомстве.

В Росрыболовстве отметили, что это предварительные данные, они пока не полностью учитывают вылов пресноводных биоресуров, итоговая статистика по которым приходит обычно в начале следующего года. По прогнозу, общий вылов по итогам 2018 года составит 5,05 млн тонн .

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 11,5% и достиг 3,45 млн тонн. Объем добычи тихоокеанских лососей составил 676 тыс. тонн, что почти в два раза превышает показатель прошлого года.

В Северном бассейне вылов увеличился на 1,7%, до 575,8 тыс. тонн, в Западном - на 6,4%, до 80,1 тыс. тонн.

В то же время в Азово-Черноморском бассейне вылов сократился на 17,3%, до 74,3 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском бассейне - на 5,7%, до 67,8 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки выловили 707,2 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что на 11,6% меньше, чем годом ранее.

В 2017 году вылов рыбы в РФ составил 4,77 млн тонн (с учетом пресноводных).