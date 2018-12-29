РСХБ увеличил уставный капитал на 5%, разместив допэмиссию на 20 млрд рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии акций Россельхозбанка (РСХБ) объемом 20 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

РСХБ разместил в пользу Росимущества 20 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 млн рублей каждая. Цена размещения одной акции равна ее номиналу.

Уставный капитала банка в результате этого вырос на 5,1% - с 389,848 млрд рублей до 409,848 млрд рублей.

Банк в 2018 году уже провел одну допэмиссию акций в пользу Росимущества на 5 млрд рублей.

В 2019 году в федеральном бюджете предусмотрено предоставление РСХБ в капитал 15 млрд рублей, в 2020 году - еще 10 млрд рублей.