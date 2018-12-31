Культура

Более 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатно

В сети кинотеатров "Москино" проведут 32 бесплатных кинопоказа

Более 80 московских музеев в новогодние каникулы будут работать бесплатно
Здание Московского музея современного искусства на Гоголевском бульваре
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Музеи, подведомственные департаменту культуры Москвы, в дни новогодних каникул традиционно станут бесплатными.

Соответствующее решение принято президиумом столичного правительства 18 декабря.

Со 2 по 8 января бесплатно будут работать 83 городских музея и выставочных зала, говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.

Кроме того, в 13 городских кинотеатрах сети "Москино" состоятся 32 бесплатных кинопоказа популярных новогодних и семейных фильмов.

Ранее в пресс-службе департамента культуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину сообщили, что год назад городские музеи в новогодние каникулы посетили более 1 млн человек. "Мы ожидаем роста посещаемости, в том числе за счет значительного увеличения турпотока", - заявила Сергунина.

Всего в Москве по случаю Нового года и Рождества запланировано более 400 мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", в парках, библиотеках, культурных центрах и других учреждениях. По прогнозу мэрии, праздничные площадки готовы принять порядка 10 млн гостей.

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Теги: Москва
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