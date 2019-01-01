К пожару в жилом доме в Орске возможно привело замыкание электропроводки

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пожар в частном жилом доме в городе Орске Оренбургской области, предположительно, произошел из-за замыкания электропроводки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора области во вторник.

"Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на месте происшествия находится губернатор Юрий Берг. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Представитель губернатора отметил, что региональные и местные власти окажут помощь в организации и проведении похорон погибших.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в жилом доме в Орске по улице Салтыкова-Щедрина произошел пожар. После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, его супруги, их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев, также двоих гостей, мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники.