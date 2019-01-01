Пострадавший мальчик из Магнитогорска доставлен в НИИ неотложной детской хирургии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пострадавший в Магнитогорске 11-месячный мальчик доставлен из Магнитогорска в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает пресс-служба НИИ.

"Мальчик доставлен к нам", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НИИ во вторник.

Состояние мальчика после того, как его во вторник достали из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома оценивалось как "крайне тяжелое": у него были диагностированы "серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение".

Обрушение дома произошло утром 31 декабря.