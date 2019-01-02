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Трое детей погибло в результате пожара в Брянской области - СК

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих детей после пожара в жилом доме в Брянской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В ночь с 1 на 2 января 2019 года в селе Бережок Карачевского района в результате возгорания жилого дома на улице Магистральной, в котором проживала многодетная семья, погибло трое детей. Их родители и 2-летняя сестра находятся в больнице", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.

По факту произошедшего следователи следственного управления по Брянской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти двух и более лиц по неосторожности).

Выясняются все обстоятельство происшедшего. В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы для установления причин пожара и гибели детей, добавили в СК.

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