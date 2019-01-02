Аэропорт "Храброво" в Калининграде закрыт из-за штормового ветра

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Калининградский аэропорт "Храброво" из-за сильного ветра не может принимать и отправлять самолеты, сообщила пресс-служба аэрокомплекса.

"Сложные метеоусловия в аэропорту "Храброво" сохраняются с утра и до настоящего времени. Из-за порывов сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе воздушные суда не могут совершить посадку и взлет. В связи с этим прибытие и вылет рейсов задерживается", - говорится в сообщении.

На 20.00 московского времени отменено прибытие трёх рейсов из Москвы, двух рейсов из Санкт-Петербурга и рейсов из Минска и Варшавы, соответственно отменен и вылет обратных рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Варшаву и Минск.

Задержано прибытие восьми рейсов (из Москвы, Санкт-Петербурга), и вылет восьми рейсов (в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент).

Прибытия и вылет задержанных рейсов перенесено на более позднее вечернее и ночное время. Улучшение погодных условий ожидается не ранее ночи/утра 3 января.

Главное управление МЧС по Калининградской области в ночь на 2 января объявило в регионе штормовое предупреждение из-за ветра силой до 25 метров секунду.