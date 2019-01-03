Пассажирский самолет компании "Икар" аварийно сел в Красноярске

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - "Боинг 767-300" авиакомпании "Икар", летевший из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в Красноярске в четверг, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник западносибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"В 8:22 по московскому времени на воздушном судне сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о посадке в Красноярске", - сказала она.

Посадка произошла благополучно в аэропорту "Емельяново" (Красноярск) в 9:44 по московскому времени. На борту находилось 148 пассажиров, 10 членов экипажа, пострадавших нет. В настоящее время пассажиры ожидают вылета.

Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку.