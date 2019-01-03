Пассажиры аварийно севшего в Красноярске "Боинга" вылетели в Москву

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пассажиры "Боинга 767-300" авиакомпании "Икар", летевшего из Благовещенска в Москву и совершившего вынужденную посадку в Красноярске, вылетели в пункт назначения на том же самолете, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Самолет вылетел в 13:20 по московскому времени, он прошел техническое обслуживание", - сказала она.

Как сообщалось, во время полета в 8:22 по московскому времени на воздушном судне сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о посадке в Красноярске.

Посадка произошла благополучно в аэропорту "Емельяново" (Красноярск) в 9:44 по московскому времени. На борту находилось 148 пассажиров, 10 членов экипажа, пострадавших нет. Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку.