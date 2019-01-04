Жители Петропавловска-Камчатского ощутили землетрясение силой до трех баллов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском оно ощущалось силой до трех баллов, сообщает главное управление МЧС по региону в пятницу.

"По данным интернет-ресурса службы срочных донесений города "Обнинск", рано утром 4 января 2019 года, в 05:57 по камчатскому времени на территории Елизовского муниципального района произошло сейсмособытие. Магнитуда подземного толчка составила 5,0. Координаты землетрясения: 53.35° северной широты, 159.57° восточной долготы, глубина - 70 километров", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС, эпицентр землетрясения находился на удалении 64 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Жители, проживающие в краевом центре, ощутили землетрясение силой до трёх баллов.

Оперативные группы МЧС России завершили обследование зданий и социально-значимых объектов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами, отмечается в сообщении.