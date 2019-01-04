Синоптики спрогнозировали сильный ветер и ливни в Сочи в ближайшее время

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Непогоду, которая может спровоцировать резкий подъем уровня воды в реках 4 и 5 января, прогнозируют синоптики Сочи.

"4 и 5 января на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с. Возможен резкий подъем уровня рек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в пятницу.

Собеседник отметил, что в горах выше 1,5 тыс. м над уровнем моря - лавиноопасно. "Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями", - подчеркнул представитель пресс-службы.

Он добавил, что в случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.