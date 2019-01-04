Три авиарейса задержали на прилет в Сочи из-за сильного ветра

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Непогода в Сочи 4 января внесла изменения в работу международного аэропорта Сочи.

"4 января по данным на 15:30 по Москве на прилет в аэропорт Сочи задержаны три авиарейса", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта в пятницу.

Собеседник отметил, что причиной задержек стал порывистый ветер в районе аэропорта Сочи. "Два самолета, летевшие в Сочи из Москвы и Казани, совершили посадку на запасных аэродромах в Краснодаре и Минеральных Водах. Кроме этого, задержан прилет рейса в Сочи из Краснодара", - подчеркнул представитель аэропорта.

По его словам, с пассажирами задержанных авиарейсов работают представители авиакомпаний.

Ранее сочинские синоптики спрогнозировали непогоду, которая может спровоцировать резкий подъем уровня воды в реках 4 и 5 января. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, в эти дни на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с.