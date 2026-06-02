В Кисловодске 122 жилых дома остались без горячей воды из-за аварии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Кисловодске остановка работы котельной привела к отключениям горячей воды в 122 домах, сообщил в мессенджере глава города Евгений Моисеев.

"В связи с остановкой котельной Набережная 1 и проводимыми работами по наладке работы оборудования остановлены (восемь - ИФ) центральных тепловых пунктов", - написал он.

Ограничения затронули жителей 28 улиц города.

В феврале 2026 года в Кисловодске начался первый этап обновления теплоэнергетического комплекса, на ремонт двух котельных выделили 24 млн рублей. В рамках следующих этапов планируется отремонтировать еще три котельные. Сообщалось также, что в городе построят две котельные за 760 млн рублей. Первая появится на улице Садовая до конца 2026 года, вторая - на улице Набережная в 2027 году. Объекты обеспечат теплом более 200 домов и учреждений.