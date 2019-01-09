В Марий Эл завели дело о доведении до суицида из-за смерти школьницы после приема противозачаточных

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Следователи в Марий Эл в рамках уголовного дела выясняют обстоятельства гибели девушки-подростка, которая умерла после приема лекарственных средств, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского управления СК в среду.

"15-летняя девочка после приема противозачаточных таблеток была госпитализирована с недомоганием в медучреждение, где позже скончалась. Проверяется информация, что она выпила несколько лекарств", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело расследуется по ст.110 УК РФ (Доведение до самоубийства).