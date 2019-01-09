Операторов предложили обязать подтверждать отечественное происхождение оборудования для исполнения "закона Яровой"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минкомсвязи РФ предлагает прописать в правилах хранения данных по "закону Яровой" необходимость подтверждения отечественного производства технических средств накопления информации, которые используют операторы связи. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Нормы "закона Яровой", по которым операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями информацию, включая "тяжелый" контент, вступили в силу летом 2018 года. С 1 июля компании начали хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей, с 1 октября - интернет-трафик. Пока операторы связи исполняют новые нормы по индивидуальным соглашениям, утвержденным спецслужбами.

Минкомсвязи предлагает дополнить правила хранения данных для операторов связи пунктом, по которому "технические средства накопления информации, входящие в состав оборудования средств связи, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий, должны иметь действующее на момент установки данного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ" - в соответствии с требованиями к системам хранения данных, установленных постановлением правительства от 17 июля 2015 года.

В пояснительной записке к проекту документа указано, что он разработан для обеспечения информационной безопасности инфраструктуры связи РФ в условиях антироссийского санкционного режима, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования. Предлагаемые требования также позволят поддержать отечественных производителей радиоэлектронной продукции.

Если проект постановления правительства будет принят, то он вступит в силу через 180 дней с момента официального опубликования. Он будет распространяться на средства накопления информации, приобретаемые уже после вступления документа в силу.