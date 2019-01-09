Более 60 жителей селения Дагестана обратились за помощью с острой кишечной инфекцией

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Более 60 человек обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекцией (ОКИ) в Казбековском районе Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава республики в среду.

"В селении Ленинаул, Казбековского района зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. В период со 2 по 8 января с признаками ОКИ к врачам обратились более 60 человек. Госпитализировано 15 человек, в том числе 11 детей. На данный момент в больницах остаются 10 человек, в их числе 7 детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные проходят лечение амбулаторно, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни пострадавших нет.

Причину вспышки устанавливает Роспотребнадзор. По предварительной информации эпидемиологического расследования, инфекция могла распространиться через воду, добавил представитель ведомства.