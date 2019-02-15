Около 30 отдыхающих в санатории под Тулой подхватили кишечную инфекцию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Заболевание кишечной инфекцией зафиксировано у 28 отдыхающих в санатории "Краинка" в Тульской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Все заболевшие - взрослые, заболевание протекает в легкой форме. Очаг локализован, угрозы распространения заболевания нет", - говорится в сообщении.

Предположительно групповая заболеваемость вызвана норовирусами, путь передачи инфекции - пищевой. Распространению инфекции послужило неудовлетворительное состояние пищеблока и грубые нарушения санитарных норм и правил при организации общественного питания.

Незамедлительно организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, лабораторное исследование смывов с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследование персонала учреждения.

Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория, материалы переданы для рассмотрения в суд.

"С сегодняшнего дня организован выезд всех пациентов санатория", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В связи с массовым заболеванием организована прокурорская проверка.

"В ночь с 12 на 13 февраля в ООО "Санаторий-курорт "Краинка" Суворовского района Тульской области зафиксировано 28 случаев заболевания острой кишечной инфекцией пациентов санатория. Больные не госпитализированы", - отметили в прокуратуре региона.

По указанию прокурора области Романа Праскова в санатории проводится проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства об охране здоровья граждан. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.