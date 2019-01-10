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Оппозиционер Мохнаткин пробудет в больнице в Петербурге до 19 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Правозащитника Сергея Мохнаткина, госпитализированного в Петербурге, планируют выписать 19 января, сообщил "Интерфаксу" в четверг адвокат оппозиционера Леонид Крикун.

"От лечащего врача Мохнаткина получена предварительная информация о его планируемой выписке 19 января", - сказал Крикун.

Он добавил, что со следователь предварительно согласовал на 23 января явку Мохнаткина с защитником для продолжения ознакомления с материалами уголовного дела о дезорганизации деятельности колонии (ст. 321 УК РФ).

Ранее правозащитный совет Петербурга обратился к председателю СК РФ и уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой защитить право Мохнаткина на получение медицинской помощи. Из текста обращения, имеющегося в распоряжении редакции, следует, что представитель следствия угрожал объявлением правозащитника в розыск в случае его неявки 9 января в Архангельск.

Мохнаткин остановился в Петербурге по пути в Архангельск для консультации с защитником, однако связи с резким обострением боли в области спины (последствия перелома позвоночника) был экстренно госпитализирован в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн".

Как уточнил "Интерфаксу" официальный представитель и общественный защитник Мохнаткина Андрей Креков, сейчас его состояние оценивается как стабильное, но "нужны более серьезные вмешательства врачей".

В сентябре 2018 года Плесецкий районный суд Архангельской области назначил правозащитнику 2,5 года административного надзора по одному из дел, в соответствии с которым ему запрещено посещать общественные мероприятия. Ожидалось, что он покинет колонию в декабре и будет отмечаться у полицейского четыре раза в месяц.

Однако в ноябре 2018 года в отношении Мохнаткина было возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. В декабре суд отменил постановление об аресте.

В 2014 году Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве. В 2016 году ему добавили наказание в виде 11 месяцев в колонии за оскорбление представителя власти. В марте 2017 года правозащитника признали виновным в дезорганизации деятельности колонии и приговорили еще к двум годам, с учетом двух ранее вынесенных приговоров - к 2,5 годам колонии строгого режима.

В 2010 году он также привлекался к уголовной ответственности за нападение на сотрудника полиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Мохнаткин был осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но был помилован указом президента.

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Теги: Сергей Мохнаткин

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