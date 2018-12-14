Правозащитник Сергей Мохнаткин освобожден из-под стражи

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Архангельский областной суд в пятницу отменил постановление об аресте правозащитника Сергея Мохнаткина по уголовному делу о дезорганизации деятельности колонии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Сегодня состоялось судебное заседание. Было отменено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о решении суда была передана в СИЗО №4, где в настоящее время содержится Мохнаткин.

Дело Мохнаткина

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Плесецкий районный суд Архангельской области назначил правозащитнику 2,5 года административного надзора по одному из дел, в течение которых ему запрещено посещать общественные мероприятия. Ожидалось, что он покинет колонию в декабре и будет отмечаться у полицейского четыре раза в месяц.

Однако в ноябре 2018 года в отношении Мохнаткина было возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности колонии (статья 321 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее в 2014 году Мохнаткина приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве. В 2016 году ему добавили наказание в виде 11 месяцев в колонии за оскорбление представителя власти. В марте 2017 года правозащитника признали виновным в дезорганизации деятельности колонии и приговорили еще к двум годам, с учетом двух ранее вынесенных приговоров - к 2,5 годам колонии строгого режима.

В 2010 году он также привлекался к уголовной ответственности за нападение на сотрудника полиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Мохнаткин был осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, но был помилован указом президента.

Мохнаткин отбывает наказание в колонии на территории Архангельской области.