В Дагестане опознали уничтоженных ранее бандитов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что тела нейтрализованных накануне бандитов опознаны, они оказались причастны к вербовке молодежи в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

"Нейтрализованные вчера в Дагестане бандиты опознаны. По данным оперативного штаба НАК, они причастны к вербовке молодежи в ряды международной террористической организации ИГИЛ и оказанию пособнической помощи бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористической операции в 2017 году", - говорится в сообщении НАК, поступившем в "Интерфакс".

"Установлено, что они планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и сотрудников правоохранительных органов", - отметили в комитете.

Там также сообщили, что силам правопорядка удалось задержать пособника боевиков, который уже признался в создании террористической ячейки. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий органами безопасности также задержан уроженец Каспийска, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях членов", - проинформировали в НАК.

Накануне сообщало о ликвидации трех боевиков, пытавшихся напасть на сотрудников ДПС в Дагестане.