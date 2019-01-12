Раненные при обстреле в Ингушетии полицейские помещены в реанимацию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Состояние троих полицейских, раненных в результате обстрела в Ингушетии, оценивается как тяжелое, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненной информации, в результате обстрела автомобиля пострадали трое сотрудников полиции. Они переведены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Их состояние врачи оценивают как тяжелое", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что легковой автомобиль полицейских был обстрелян в Сунженском районе Ингушетии по дороге в аэропорт "Магас". Начальник центра по противодействию экстремизму МВД по республике, в тот момент находившийся в машине, не пострадал.

Ранее источник сообщал, что покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.

В результате случившегося ранения получили трое находившихся в машине охранников.