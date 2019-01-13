Житель Башкирии убил трех человек и покончил с собой

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Три человека убиты в городе Учалы (Башкирия), сообщила пресс-служба СУ СКР.

"Рано утром 13 января 2019 года в следственный отдел поступило сообщение о насильственной смерти местной жительницы, а также о получении огнестрельных ранений еще двумя мужчинами", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, ночью в воскресенье в городе Учалы местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой, которая убежала к соседям. Преследуя ее, мужчина ранил из ружья троих соседей: двое из них скончались, один госпитализирован.

Затем злоумышленник убил свою супругу и свел счеты с жизнью.

Как уточнили позднее в пресс-службе МВД по Башкирии, что скончавшийся в больнице сосед является сотрудником экспертного подразделения отдела МВД по Учалинскому району.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".