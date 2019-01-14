Парогазовый выброс произошел на камчатском вулкане Шивелуч

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) в понедельник утром произошёл парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Согласно видео и спутниковым данным, парогазовый выброс с небольшим количеством пепла составил 4,5-5 км над уровнем моря и продолжает дрейфовать около 110 км к юго-востоку от вулкана ", - говорится в сообщении.

KVERT также сообщает, что на вулкане продолжается "рост лавового купола (вязкие лавовые блоки вытягиваются в северной его части) и сильная фумаролическая активность".

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности для авиации. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.

В пресс-службе ГУ МЧС региона агентству "Интерфакс" сообщили, что выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зарегистрировано.

Высота Шивелуча - 3283 м, высшая точка активной части - 2800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тысяч лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тысяч человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.