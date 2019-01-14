В России

РЖД предложили ужесточить штрафные санкции за простой вагонов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" предлагает повысить плату за нахождение на их сети порожних вагонов, не задействованных в перевозке. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо замглавы РЖД Алексея Шило исполнительному директору Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексею Дружинину от 10 января.

Сегодня эта сумма составляет до 226 рублей в сутки (но через три дня простоя может вырасти в 5 раз), уточняет газета. Как сообщил ее осведомленный источник, потолок платы может быть поднят до уровня ставки операторов (средняя ставка, по расчетам Института проблем естественных монополий, по полувагонам в 2018 года составляла 2,25 тыс. рублей в сутки).

Во-вторых, монополия настаивает на поддержке законопроекта министерства транспорта РФ о введении ответственности отправителей и получателей грузов за задержку вагонов на путях. Минтранс предлагал штраф в 10 раз выше указанного в Уставе железнодорожного транспорта РФ, или 374 тыс. рублей за вагон в сутки, отмечает издание. Но его источники считали, что столь высокая цифра - лишь "инструмент давления в переговорах".

В-третьих, как пишет Шило, "Российские железные дороги" хотели бы введения механизма принудительного привлечения к перевозкам простаивающих более недели вагонов через электронную торговую площадку монополии. Чтобы ввести такую меру, уточнил источник "Коммерсанта", ее нужно закрепить законодательно.

Оборот грузового вагона достиг 15 суток, указывает Шило, утверждая, что угольщики, щебеночники и аграрии жалуются на нехватку вагонов. "При этом в октябре-декабре 2018 года "значительная (по мнению РЖД - ИФ) часть парка была размещена операторами на путях и под погрузку не использовалась". Замедление оборота на фоне большого количества вагонов на сети влечет риск дефицита парка, отмечает (топ-менеджер - ИФ), это может стать препятствием для вывоза продукции и увеличить ее стоимость из-за роста ставок операторов", - пишет издание.

Обсудить свои идеи РЖД хотят до конца января. "Мы направили в СОЖТ предложения для обсуждения и выработки совместного решения", - заявил газете представитель монополии. В объединении "Коммерсанту" подтвердили получение обращения и сообщили, что направили запрос участникам ассоциации.

Скорость оборота вагонов росла до 2018 года, но потом начала падать, замечает газета. Одной из причин в отрасли называли дефицит запчастей в связи с заградительными пошлинами и вытеснением с рынка украинского "Интерпайпа" при нехватке поставок со стороны российских ОМК и Evraz. В июле 2018 года глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров писал о риске дефицита вагонов из-за простоя в ремонтах в ожидании крупного литья и цельнокатаных колес. В Союзе операторов железнодорожного транспорта простои из-за проблем с запчастями оценивали в 60 тыс. вагонов. Изучалась и возможность заказа колес в Китае.

Но источник издания говорит, что на ж/д сети простаивают более 300 составов из вполне исправных полувагонов. Собеседники "Коммерсанта" в числе причин, замедливших движение в 2018 году, называли увеличение парка и погрузки, рост ремонтов инфраструктуры, проблемы с движением во время Чемпионата мира по футболу и отпусков. Попытка закрыть дефицит закупками новых вагонов приводит лишь к дальнейшему снижению скорости на сети, утверждали источники газеты.

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