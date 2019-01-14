Ульяновцу вынесли приговор за попытку съесть материалы уголовного дела в СИЗО

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновской области вынес обвинительный приговор местному жителю за попытку уничтожить в следственном изоляторе материалы уголовного дела, сообщает региональная прокуратура в понедельник.

Действия подсудимого квалифицированы по части 2 статьи 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию). Ему назначено 4 года и 11 месяцев колонии общего режима.

По данным облпрокуратуры, весной 2018 года в следственном изоляторе №1 проводилась очная ставка между свидетелем и арестантом по делу о наркоторговле.

"Ульяновец, проходящий на тот момент обвиняемым, получил протокол для ознакомления, разорвал его вторую страницу и отдельные куски бумаги съел", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что ранее подсудимый уже выслушал приговор по делу о наркоторговле.

"Наказание ему было назначено по совокупности преступлений", - пояснил собеседник агентства.