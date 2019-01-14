Все возможности системы экстренного вызова "112" оказались доступны менее трети россиян

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Счетная палата по итогам проверки соответствующей федеральной целевой программы (ФЦП) пришла к выводу, что всеми возможностями системы вызова экстренных служб "112" могут воспользоваться менее 30% россиян.

В сообщении СП отмечается, что несмотря на завершение ФЦП "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в РФ на 2013-2017 годы", на реализацию которой из бюджетов всех уровней израсходовано более 14 млрд рублей, в 73 регионах система-112 развернута не полностью.

"В настоящее время ее возможностями полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны", - отметила на коллегии зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова, чьи слова приводит пресс-служба СП.

По ее словам, система-112 до сих пор развернута не полностью из-за недостатков межведомственного взаимодействия. В первую очередь речь идет о недостаточном уровне цифровой интеграции системы с ведомственными дежурными службами. В 17 регионах система-112 не позволяет передавать данные экстренного вызова в службы "01", "02" и "03" в автоматизированном режиме. Это приводит к увеличению времени реагирования на вызов.

Также реализацию программы замедлило сокращение финансирования: ресурсное обеспечение ФЦП по сравнению с ее первоначальной концепцией сократилось с 65 до 11 млрд рублей в окончательном виде. По словам Чистовой, в условиях сокращения финансирования МЧС России "не приняло эффективных мер по привлечению средств внебюджетных источников и региональных бюджетов для реализации ФЦП".

По мнению Счетной палаты, вопрос создания системы-112 имеет большое общественное значение. "Даже с учетом ее неполного развертывания система позволила сократить время реагирования экстренных служб, снизить количество погибших, пострадавших, а также размер экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий (согласно отчетным данным МЧС)",- отмечается в сообщении.

СП вновь проверит создание системы-112 после принятия разрабатываемого МЧС России проекта ФЗ "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в РФ" и накопления практики применения реализуемых в нем норм и положений.

Письмо о результатах проверки будет направлено президенту РФ, а также в МЧС России, отчет - в палаты Федерального Собрания, руководителям контрольно-счетных органов Республики Башкортостан, Рязанской и Свердловской областей.

По данным СП, с 2013 года ФЦП исполнялась как МЧС, Минкомсвязи, Минздравом, МВД и ФСБ России, так и 85 субъектами РФ, из которых 76 получили субсидии из федерального бюджета на ее реализацию. С 2015 года ФЦП включена в госпрограмму РФ "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".