Расследование дела экс-главы калининградского штаба Навального приостановлено

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Управление СКР по Калининградской области приостановило расследование уголовного дела в отношении экс-координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в регионе Егора Чернюка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Расследование дела в отношении Чернюка приостановлено, несмотря на то, что он был объявлен в федеральный розыск. Есть информация, что он покинул территорию России. Но при этом в международный розыск он объявлен не будет, так как подозревается в преступлении незначительной тяжести", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что СКР еще в апреле 2018 года возбудил в отношении Чернюка уголовное дело по ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Как сообщалось, в апреле прошлого года в Калининградском штабе Алексея Навального "Интерфаксу" подтвердили, что руководитель штаба Чернюк уехал за пределы страны. "Он выехал за границу, несмотря на то, что является подозреваемым по уголовному делу об уклонении от военной службы. Но Егор не подписывал подписку о невыезде в рамках данного дела", - отметили в организации.