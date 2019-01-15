Роспотребнадзор предупредил о растущей активности гриппа в Европе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил россиян о растущей активности вируса гриппа в странах Европы, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства во вторник.

"Активность вирусов гриппа продолжает расти в странах Европы, где в 5 странах (Исландия, Норвегия, Португалия, Швеция и Турция) зарегистрировано широкое распространение вирусов гриппа, в восьми странах - региональные вспышки, в четырех странах (Греция, Латвия, Словакия и Узбекистан) - локальные вспышки и в 12 странах Европейского региона - спорадические случаи гриппоподобных заболеваний", - говорится в сообщении.