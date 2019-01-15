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Объем госзакупок в РФ в 2018 году вырос до 6,8 трлн рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем госзакупок (в соответствии с законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) в РФ в 2018 году вырос до 6,79 трлн рублей с 6,3 трлн рублей в 2017 году, следует из данных Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

По данным ЕИС, в прошлом году госзаказчики заключили 3,5 млн контрактов на общую сумму 6,8 трлн рублей. При этом ими в системе было размещено 3,2 млн извещений о проведении закупок на общую сумму 7,99 трлн рублей. Годом ранее госзаказчики опубликовали 3,1 млн извещений о закупках на 7 трлн рублей.

Стоит отметить, что и общий объем опубликованных извещений о закупках, и общий объем контрактов, заключенных по результатам проведения закупочных процедур, оказались меньше, чем изначально планировали госзаказчики. Так, в прошлом году госзаказчики разместили в ЕИС 192 тыс. план-графиков закупок на 2018 год, которые предусматривали закупку товаров, работ, услуг на общую сумму 8,9 трлн рублей.

Из данных ЕИС следует, что относительная экономия при госзакупках в прошлом году снизилась. Так, если в 2017 году этот показатель составил 7%, а объем экономии при заключении контрактов достиг 422 млрд рублей, то в прошлом году относительная экономия составила 5% (332 млрд рублей). Причем в 2016 году эти показатели составляли соответственно 10% и 512 млрд рублей.

Более подробная информация о госзакупках в ЕИС не представлена. В "Единой электронной торговой площадке" (ЕЭТП) "Интерфаксу" уточнили, что около 14% от общего объема госзакупок (опубликованных извещений - ИФ) пришлось на долю субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных НКО (СОНКО). В прошлом году госзаказчики разместили в ЕИС почти 1,3 млн извещений о проведении закупок у МСП и СОНКО на сумму порядка 1,1 трлн руб. (974,5 млрд рублей в 2017 году).

В свою очередь объем закупок госкомпаний (регламентируются законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ), по данным ЕИС, в 2018 году снизился - в прошлом году госкомпании заключили контракты на общую сумму 14,7 трлн рублей, тогда как в 2017 году объем закупок госкомпаний составил 18,1 трлн рублей.

Число опубликованных в ЕИС извещений госкомпаний о проведении закупок в 2018 году осталось на уровне 2017 года и составило 1,1 млн извещений. При этом объем таких объявленных закупок значительно сократился - до 14,9 трлн рублей против 24 трлн рублей годом ранее.

Впрочем, реальный объем закупок госкомпаний несколько выше, чем указано в ЕИС. Дело в том, что с прошлого года начали действовать нормы, которые позволяют госкомпаниям не размещать в ЕИС часть информации о своих закупках. Например, о закупках услуг по привлечению во вклады денежных средств, по получению кредитов и займов, по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом и т.п. По данным Минфина РФ, в 2017 году объем закупок госкомпаниями финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения) составил 3,2 трлн рублей.

Также с прошлого года правительство РФ получило право устанавливать для конкретных заказчиков перечни товаров, работ, услуг, сведения о закупках которых не являются гостайной, но не размещаются в ЕИС.

Кстати, опубликованные в ЕИС госкомпаниями планы закупок на 2018 год предусматривали совершение закупок на общую сумму 37,8 трлн рублей (34,8 трлн рублей в 2017 году).

Относительная экономия при заключении контрактов осталась на прежнем уровне и составила 6%. При этом в абсолютном выражении этот показатель снизился до 610 млрд рублей в 2018 году с 771 млрд рублей в 2017 году.

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