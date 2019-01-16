Рашников заявил о готовности ММК финансировать расселение дома в Магнитогорске

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Основной акционер и председатель совета директоров Магнитогорского комбината Виктор Рашников заявил о готовности предприятия участвовать в финансировании расселения поврежденного взрывом газа дома.

"Мы поддерживаем предложение президента, заявившего о необходимости расселения дома. ММК готов принять участие в финансировании соответствующих мероприятий", - приводятся слова Рашникова в сообщении на сайте ММК.

Предприниматель заявил, что "ММК в первые же часы после страшной трагедии, случившейся в Магнитогорске 31 декабря прошлого года, подключился к поисково-спасательным работам и ликвидации последствий аварии". "Более сотни наших сотрудников и спецтехника в круглосуточном режиме работали на месте происшествия", - добавил он.

"Кроме того, на сегодняшний день компания уже направила около 100 млн рублей на оказание адресной помощи пострадавшим, а также на целевой благотворительный счет, открытый правительством Челябинской области для оперативной помощи и решения неотложных нужд", - отметил Рашников.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Был полностью разрушен подъезд. Погибли 39 человек.

16 января президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске и в кратчайшие сроки сформировать предложения по тому, как лучше осуществить расселение дома. "Дом нужно расселить. Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше 1 млрд - 1,3 млрд рублей, по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье", - сказал Путин.

Он добавил, что финансирование будет осуществлено из трех источников, в том числе регионального и федерального бюджетов. "И с "Магниткой" (Магнитогорский металлургический комбинат - ИФ) поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи", - сказал Путин.