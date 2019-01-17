Змея укусила ребенка в торговом центре Красноярска

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку инцидента в красноярском торгово-развлекательном центре, где ребенка укусила змея, сообщает пресс-служба Главного управления СКР по краю.

По информации следствия, один из работников ТРЦ дал 9-летнему мальчику после прохождения игры-квеста "Форт Боярд" погладить змею, и она его укусила. "Родители с ребенком обратились в больницу, где мальчику провели обследование. Медики установили, что состояние его здоровья удовлетворительное, осложнений в связи с укусом не выявлено", - говорится в сообщении.

По информации СКР, управляющий ТРЦ сообщил, что укусившая ребенка змея относится к виду "полоз" семейства ужеобразных и не является ядовитой.

В настоящее время следователи выясняют, соблюдалась ли правила безопасности при проведении мероприятия для детей.