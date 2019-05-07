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От укусов змей в мире гибнет до 140 тысяч человек в год

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новую стратегию, призванную сократить число жертв укусов змей с помощью повышения доступности противоядий и предупреждения людей о подстерегающей их опасности.

"По данным ВОЗ, ежегодно в мире 5,8 млн человек подвергаются укусам змей, половина из которых - ядовитые. От змеиного яда ежедневно умирают 220-380 человек - от 80 тысяч до 138 тысяч в год. Даже те, кто выжил после змеиного укуса, зачастую становятся инвалидами - им приходится ампутировать конечности", - говорится в сообщении на сайте ООН.

Основные жертвы змей - дети и фермеры из бедных сельских общин стран Азии и Африки. Там медпункты, как правило, плохо оснащены, и во многих странах либо вообще нет необходимых антитоксинов, либо они малоэффективны.

Как сообщается на сайте ООН, 7 мая в ВОЗ обнародовали новую стратегию, которая должна помочь за 12 лет сократить вдвое смертность или масштабы инвалидности, связанные с укусами ядовитых змей.

Новая стратегия призвана повысить осведомленность о том, где встречаются ядовитые змеи, как они выглядят и какие нужно использовать противоядия, а также где их можно приобрести. В рамках этой стратегии ВОЗ также будет способствовать исследованиям в области улучшения методов диагностики и разработки новых более эффективных противоядий.

Официально стратегия будет запущена 23 мая в Женеве представителями Коста-Рики и Нигерии.

ВОЗ

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