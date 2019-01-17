Бывший начальник башкирской колонии №13 задержан за взятки от заключенных

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Замглавы башкирского учебного центра регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Евгений Пудаков задержан по подозрению в получении от заключенных взяток в бытность начальником колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Экс-начальник исправительной колонии №13, а ныне замначальника "Межрегионального учебного центра УФСИН по республике Башкортостан" Евгений Пудаков задержан по подозрению в получении взяток", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По данным СК, за предоставление осужденным длительных свиданий с близкими он получал от 15 до 20 тыс. рублей, "а чтобы передать заключенным бытовую технику, приобретенную их родственниками, требовалось уже 40 тыс. рублей".

"С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос о его аресте", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении пресс-службы СУ СКР по региону уточняется, что в отношении бывшего начальника колонии №13 возбуждено три уголовных дела по частям 1, 3 и 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

"Как установлено следствием, подозреваемый, будучи начальником исправительного учреждения, с целью конспирации своей преступной деятельности, подыскал через своих подчиненных банковский счет, не оформленный на сотрудников исправительной колонии, для зачисления незаконно полученных денежных средств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что для комфортного проживания осужденных на территорию колонии неофициально ввезли телевизор, холодильник микроволновую печь и другие приборы.

Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении отдела собственной безопасности УФСИН России по Республике Башкортостан.