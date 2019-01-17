В ВВС РФ заявили, что новые ПРО США будут бессильны против российского оружия

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Новая система противоракетной обороны (ПРО) США будет бессильна против гиперзвукового оружия, созданного в России, заявил бывший заместитель главкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Эта новая стратегия Америки ни в коем разе не представляет никакой угрозы новым нашим гиперзвуковым ракетам. Это в большей степени политический блеф", - заявил Бижев агентству "Интерфакс" в четверг. Так военный эксперт прокомментировал планы по ПРО, озвученные президентом США Дональдом Трампом.

При этом он отметил, что нынешняя система ПРО США, элементы которой размещены в южной и северной части страны, не способна противодействовать тем системам вооружений, о которых говорил Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин "ПРО США не способна осуществить их перехват ни в дальнем, ни в ближнем космосе", - сказал Бижев.

В значительной степени она не очень эффективна и против тех ракет, что появились у России ранее, отметил эксперт.

Он пояснил, что одна часть системы ПРО США, южная, находится в Калифорнии, другая, северная, - на Аляске.

"То количество шахтных пусковых установок, которые находятся на вооружении на Аляске, в случае обострения обстановки и войны не способны справиться с потоком атакующих баллистических ракет", - отметил эксперт.

Сегодняшние заявления Трампа Бижев назвал "политическим блефом".

"Ему нужно было что-то отвечать нашему Верховному главнокомандующему. Опять же - созданы Космические войска в США, они должны чем-то заниматься. Трамп выждал - и сказал. Но, как говорится, не в тему. Реальной основы для беспокойства от его планов по ПРО не вижу", - заявил Бижев.

При этом он отметил, что в формировании национальной системы ПРО США пошли по пути России, "но у них не всё продумано".