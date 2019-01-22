Главные новости
В России"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войнойЭкономикаЦБ санирует Московский индустриальный банкВ миреПожар на двух судах в Черном море. Обобщение
Срочно 13:37
Пассажир рейса Сургут – Москва потребовал направить самолет в Афганистан
В России

Пьяный молодой пациент избил 82-летнего врача скорой помощи в Самаре

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Самаре пьяный молодой человек избил 82-летнего врача скорой помощи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе минздрава региона.

"16 января в п. Пребрежный врач приехал на вызов оказывать необходимую медицинскую помощь пациенту. Пациент находился в подъезде одного из домов. Это был нетрезвый молодой человек. Он напал на врача и несколько раз его ударил. После нападения врач самостоятельно обратился в больницу им Середавина за медицинской помощь", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на данный момент врач находится на больничном.

"Пострадавшему врачу 82 года. Стаж его работы в скорой помощи - более 30 лет. Он выходит на дежурства наравне с другими медиками. Администрация самарской станции скорой медицинской помощи по факту случившегося обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал агентству "Интерфакс" информированный источник, полиция установила личность нападавшего и ведет его розыск.

"В настоящее время по факту нападения на врача скорой помощи проводится проверка. Личность подозреваемого установлена. Это 20-летний молодой человек, который ведет бродячий образ жизни, несмотря на то, что родители у него есть. В момент происшествия он спал в подъезде одного из домов. Женщине, проживающей в этом доме, показалось, что под лестницей лежит ребенок, поэтому она вызвала скорую помощь. Врач попытался разбудить парня, тот на него набросился с кулаками, а затем сбежал. Полиция устанавливает его местонахождение", - сказал источник.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Самара

Новости по теме

В России
"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной
Ранее министр Чечни Джамбулат Умаров заявил, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионеПодробнее
 Число погибших моряков в Черном море увеличилось до 14Число погибших моряков в Черном море увеличилось до 14
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на данные МЧС республикиПодробнее
 "Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долгов"Газпром" подал апелляцию на решение суда о списании в Чечне 9 млрд рублей долгов
Речь идет о решении районного суда Грозного, велевшего списать задолженность населения Чечни за газ, образовавшуюся с 1 января 2007 по 30 сентября 2015 годаПодробнее
 Адвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияАдвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведения
Адвокат затруднился сказать, знал ли его подзащитный о том, что эти данные секретныПодробнее
Росморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном мореРосморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном море
Операция переведена из спасательной в поисковуюПодробнее
 Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна ЛунаНаучный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
Борис Шустов рассказал о лунных амбициях, их причинах и о проблеме космического мусораПодробнее
 Вертолет присоединится к поиску пропавших моряков в Черном мореВертолет присоединится к поиску пропавших моряков в Черном море
Пострадавших пока не доставляли на берегПодробнее
 Горящие в Черном море суда везли сжиженный газГорящие в Черном море суда везли сжиженный газ
Перевалка газа была нелегальной, сообщил источникПодробнее
 Названа вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном мореНазвана вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном море
По последним данным, спасены 14 человек, погибли 10, судьба еще семи остается неизвестнойПодробнее
 Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливеДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
Самостоятельно эвакуировались более 30 членов экипажейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 января6 фото
21 января
Фотохроника 21 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войнойЭкономикаЦБ санирует Московский индустриальный банкВ миреПожар на двух судах в Черном море. ОбобщениеВ РоссииАдвокат подтвердил, что у Уилана были найдены содержащие гостайну сведенияЭкономикаNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномВ миреМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам

Генпрокуратура начала проверку в связи с иском к "Газпрому" о списании долга Чечни за газ

Прокурору Чечни поручено поддержать в суде жалобу газового монополиста Подробнее

Глава Крыма Аксенов уточнил, что погибли 10 моряков с горящих танкеров

Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана оставили под арестом

"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войной

"Газпром" объяснил долги жителей Чечни низкой платежной дисциплиной, а не войнойРанее министр Чечни Джамбулат Умаров заявил, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионе Подробнее

В Черном море пока не смогли потушить два горящих танкера

Пенсионный фонд России заработал 7,2 млрд рублей на депозитах в 2018 году

На шахте в Коми обрушилась горная порода

В России рекордными темпами подорожало пшено

Пожар на двух судах в Черном море. Обобщение

Пожар на двух судах в Черном море. ОбобщениеПерекачка сжиженного газа с несоблюдением техники безопасности закончилась пожаром и привела к гибели как минимум 10 моряков Подробнее

Активист "Открытой России" в Пскове доставлен в полицию и сутки не выходит на связь

Отдых по системе "все включено" в Турции подорожает из-за нового налога на алкоголь

Пьяный молодой пациент избил 82-летнего врача скорой помощи в Самаре

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');