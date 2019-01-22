Жительница Великого Новгорода умерла в больнице от "свиного гриппа"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Жительница Новгородской области во вторник умерла в больнице от "свиного гриппа", сообщила на пресс-конференции в Великом Новгороде главный инфекционист региона Светлана Калач.

Пациентка не была привита, она занималась самолечением, обратилась к медикам примерно на восьмой день после заболевания, уже с осложнениями.

"Женщину госпитализировали в реанимацию, но несмотря на все усилия врачей она скончалась", - сказала С.Калач. Предварительно, причиной смерти стали вирус АН1N1 и пневмония.

Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, с момента подъема уровня заболеваемости ОРВИ в области были зарегистрированы четыре случая гриппа - у двух детей и двух взрослых. Скончавшаяся во вторник новгородка стала первой умершей от гриппа.