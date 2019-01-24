В МИД РФ порекомендовали российским туристам в Венесуэле избегать мест скопления людей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россиянам, находящимся в Венесуэле, следует быть осторожнее и избегать мест массового скопления людей, так как демонстрации в этой стране привели к столкновениям, в которых уже есть погибшие, сообщает в ночь на четверг ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Демонстрации, проходящие в различных городах страны, привели к столкновениям манифестантов с сотрудниками полиции. Число погибших возросло до 6 чел. Находящимся в Венесуэле росгражданам следует проявлять осторожность, избегать посещения мест массового скопления людей", - говорится в сообщении в твиттере ДСКЦ МИД РФ.

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