В профсоюзе заявили о незащищенности прав моряков с загоревшихся в Черном море судов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Суда-газовозы "Маэстро" и "Канди", загоревшиеся в Черном море, предположительно, принадлежат одной турецкой компании и ходили под "черным флагом", сообщил Российский профессиональный союз моряков (aффилированный член Международной транспортной федерации, ITF).

"Оба судна неоднократно, раз пять-шесть, меняли компании и флаги, пока не стали ходить под одним из самых "черных" флагов в мировом судоходстве - флагом Танзании. Если судно имеет такой дешевый флаг, это означает, что судовладелец не озабочен условиями работы экипажа", - приводит профсоюз моряков комментарий инспектора ITF Ольги Ананьиной.

Оба газовоза, загоревшиеся вечером 21 января в районе Керченского пролива, предположительно, по данным ITF, принадлежат одной турецкой компании.

"Регистраторы у "Маэстро" и "Канди", который по всем базам до сих пор числится как "Венис", разные, но владелец, скорее всего, один, и, по нашим источникам, это турецкая компания Millennium Denizcilik Gemi. На газовозах не было коллективного договора, а судовладелец так и не вышел на связь. Информации о страховом клубе, в котором состояли теплоходы, пока найти не удалось", - сообщила Ананьина.

В Российском профессиональном союзе моряков с сожалением отмечают, что эта ситуация - еще один пример того, как опасна для моряков работа на судах под "черным флагом" без коллективного договора. "Пренебрежение судовладельцев нормами безопасности, процветающее на таких теплоходах, приводит к таким страшным и непоправимым последствиям", - отмечает профсоюз.

Как сообщалось, суда "Канди" и "Маэстро" со сжиженным газом загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Газом "Канди" заправился в Темрюке (Краснодарский край).

Горение на судах продолжается четвертый день. Накануне из-за дрейфа корабли оказались в территориальных водах РФ со стороны Крыма.

Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", проинформировали о ходе расследования консулов Турции и Индии.