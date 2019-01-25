Глава Миннауки опроверг слухи о введении платных предметов в школе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В России не будет частично платного среднего образования, заявил в пятницу министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

"Не верьте слухам. Бесплатное среднее образование - это гарантия государства, прописанная в Конституции", - сказал он на встрече со студентами Новосибирского госуниверситета, отвечая на вопрос о том, не будет ли в перспективе переведена на платную основу часть предметов или часы сверх некоторого минимума.

"Речи даже не может идти о том, что часть предметов будет платными, часть - бесплатными", - подчеркнул министр.