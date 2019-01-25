В РФ после ЧМ-2018 нелегально остались 5,5 тыс. иностранцев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Более 5 тысяч иностранных граждан, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018, до сих пор остаются на территории РФ в нарушении порядка пребывания.

"На сегодняшнюю дату на территории РФ находятся 5,5 тыс иностранных граждан (посетивших ЧМ-2018), которые не выехали. Мы проводим мероприятия, направленные на их выявление, и я надеюсь, что все к 30 марта будут выдворены",- сказал в пятницу журналистам первый замглавы миграционного главка МВД РФ Андрей Краюшкин.

По его словам, всего в период проведения ЧМ-2018 по специализированным картам зрителей в страну въехали 650 тыс. иностранцев, "в основном все они были законопослушны и своевременно покинули РФ".

"На 31 декабря (иностранных) граждан, которые остались здесь, было чуть более 12 тыс. Наша совместная работа с Федеральной службой безопасности позволила сократить эту цифру до 5,5 тыс.", - заявил представитель МВД.