В МИД РФ выразили разочарование возвратом США к версии программы "звездных войн"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Москве глубоко разочарованы планами США по созданию группировки ПРО в космосе и призывают Вашингтон пересмотреть эти планы.

"Обратили внимание, что в опубликованном 17 января новом "Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны" серьёзный акцент сделан на формировании группировки ПРО космического базирования, в том числе средств перехвата ракет", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России по космическим аспектам "Обзора политики США в сфере ПРО".

"Глубоко разочарованы, что США вместо выстраивания конструктивного диалога по вопросам стратегической стабильности и предотвращения гонки вооружений в космосе предпочли вернуться к реализации очередной версии программы "звездных войн" времен президента Рональда Рейгана", - подчёркивается в комментарии.

"Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от столь безответственных авантюр, которые имели бы крайне негативные последствия для всего международного сообщества да и для самих США", - заявили на Смоленской площади.

"Возможная реализация военно-космических планов США ударит по действующей системе обеспечения безопасности космической деятельности, ставшей результатом развития международного космического права. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и очередными витками гонки вооружений", - заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что Россия отдает приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях. Там сообщили, что подтверждением намерениям России служит целый рад продвигаемых ей при поддержке солидной группы единомышленников инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе (ПГВК), в том числе по выработке международного юридически обязывающего инструмента по сохранению космоса свободным от оружия любого вида на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

"В частности, намерены продолжить активную работу на этом направлении в рамках учрежденной резолюцией ГА ООН 72/250 Группы правительственных экспертов по дальнейшим мерам по ПГВК, заключительная сессия которой состоится в Женеве 18-29 марта сего года", - подчеркнули в МИД РФ.