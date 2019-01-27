Трое детей погибли при пожаре в Курганской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пожар в частном доме произошел в деревне Раздольное (Курганская область), есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Около 5:17 по местному времени (3:17 по Москве) произошло возгорание частного жилого дома. После тушения пожара было обнаружено тела троих малолетних детей. Матери удалось самостоятельно спастись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, женщина находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации электрооборудования, говорится в пресс-релизе СУ СКР по региону.

"Для отопления дома использовался электрический ТЭН", - уточняется в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.